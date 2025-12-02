Il Museo della città Salò verso quota 30mila visitatori

Si appresta a raggiungere quota 30mila visitatori in un anno il MuSa, il Museo della città Salò, che, dall’apertura della grande mostra “ Klimt. Grafica d’arte “ fino al 30 novembre ha già registrato 28565 visitatori. In attesa del dato totale che, secondo Stefano Zane (Presidente di Fondazione Opera Pia Carità Laicale e Istituto Lodroniano, ente gestore del MuSa) alla data del 31 dicembre potrebbe toccare quota 30mila, il Museo salodiano annuncia la proroga della mostra “ L’ultimo inverno 1943 -1945 Dalla Resistenza alla Liberazione “, che resterà visitabile fino all’8 febbraio (e non fino al 6 gennaio 2026). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

