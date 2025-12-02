Il municipio VIII investe 10mila euro per rilanciare la comunicazione degli assessori extra Pd
Il municipio VIII spenderà 10mila euro per rendere più “notiziabili” le iniziative socio-culturali, sportive ed educative. Ovvero quelle riconducibili, in particolare, all’attività di due assessori extra Pd della giunta Ciaccheri: Luciano Ummarino (Politiche culturali, politiche dell'intercultura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
