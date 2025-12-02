Il monito di Mike Maignan
Le parate non sono tutte uguali, non hanno nemmeno la stessa funzione. Certamente l'importante, ciò che è veramente importante, è che la palla non superi la linea di porta, che il pubblico "avversario" non esulti per un gol. Ci sono parate spettacolari, altre necessarie, alcune sono liberatorie. Ci sono poi le parate indirizzanti, quelle capaci di far prendere alla partita una direzione. E quando sono così sono pure lenitive, capaci di mitigare i dolori, ovviamente calcistici. Quella che il pubblico di San Siro ha visto fare a Mike Maignan sabato sera contro la Lazio è una parata indirizzante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Juventus continues to monitor Mike Maignan's situation, as negotiations with AC Milan for a contract extension are currently on hold! As a reminder: the French goalkeeper's contract expires this summer. He could therefore be available on a - facebook.com Vai su Facebook
Da Allegri ai compagni di squadra: tutti in pressing su Maignan per il rinnovo - Da tempo ormai i tifosi del Milan chiedono a gran voce sui social a Mike Maignan di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Come scrive milannews.it
Calamai, noto giornalista, ha elogiato l’ennesima grande prestazione di Mike Maignan ieri sera contro la Lazio accusando il VAR - Calamai, noto giornalista, ha elogiato l’ennesima grande prestazione di Mike Maignan ieri sera contro la Lazio accusando il VAR La vittoria del Milan per 1- Segnala milannews24.com
Inter-Milan decisa da Sommer e Maignan: web in tilt e Pellegatti accusa il club rossonero - Mike Maignan vince il duello mentale con Calhanoglu: un gioco psicologico prima del rigore decide il derby Inter- Scrive sport.virgilio.it
Calamai: "La sfida con la Lazio ha confermato il momento magico di Maignan. Ma sul var..." - Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della sfida di San Siro, elogiando ancora ... Da milannews.it
Tommaso Turci si esprime sul futuro di Maignan: le sue parole sul rinnovo. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il futuro di Mike Maignan, il fenomenale portiere francese e autentico leader del Milan, t ... Lo riporta milannews24.com
Milan-Lazio, la parata di Mike Maignan su Gila allo 'Sky Sport Skill'. Video - Il portiere rossonero ancora decisivo per la vittoria della squadra di Allegri, dopo i rigori parati contro la Roma a Dybala e nel derby a Calhanoglu. Secondo sport.sky.it