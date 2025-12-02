Le parate non sono tutte uguali, non hanno nemmeno la stessa funzione. Certamente l'importante, ciò che è veramente importante, è che la palla non superi la linea di porta, che il pubblico "avversario" non esulti per un gol. Ci sono parate spettacolari, altre necessarie, alcune sono liberatorie. Ci sono poi le parate indirizzanti, quelle capaci di far prendere alla partita una direzione. E quando sono così sono pure lenitive, capaci di mitigare i dolori, ovviamente calcistici. Quella che il pubblico di San Siro ha visto fare a Mike Maignan sabato sera contro la Lazio è una parata indirizzante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il monito di Mike Maignan