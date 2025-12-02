Il mito di John Lennon rivive al Teatro Corso con la Magical Mystery Orchestra

Lunedì 8 dicembre, alle ore 18.00, il Teatro Corso di Mestre ospita “Give peace a chance! – John Lennon per la pace”, il concerto-evento della Magical Mystery Orchestra dedicato al carismatico leader dei Beatles nel quarantacinquesimo anniversario della tragica morte, avvenuta a New York il 8. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

