Il mistero di Yixian Yang il ricercato cinese rapito da due falsi agenti a Prato sabato notte

Chi ha rapito Yixian Yang? Siamo a Prato. È sabato notte quando l’uomo esce stordito da un karaoke della periferia ovest in compagnia di una donna e un uomo, suoi amici. Succede tutto in un attimo: il gruppo nota un’auto scura da cui scendono due uomini che si presentano come poliziotti e caricano Yang di forza. L’uomo da allora scompare, insieme all’auto e ai due “agenti”. La Procura di Prato fa subito chiarezza: nessun reparto in servizio in quell’area ( via Udine ) a quell’ora ( le 4.20 di notte ). Erano due falsi poliziotti. A togliere ulteriori dubbi ci pensano le testimonianze degli amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il mistero di Yixian Yang, il ricercato cinese rapito da due falsi agenti a Prato sabato notte

