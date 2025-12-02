Il miracolo di Jiri Marzi morto per un’ora e mezza e tornato in vita grazie ai soccorritori | Se sono qui è solo merito loro

Milano, 2 dicembre 2025 - Il 27 settembre Jiri Marzi, atleta e pianista, studente all'ultimo anno del liceo musicale, diciott'anni, di Griante in provincia di Como, è morto per un'ora e mezza. Non c'è un modo diverso per dirlo, spiega Fernando Luca Lorini, direttore del dipartimento di Emergenza-urgenza e area critica della Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Jiri è stato portato in ventuno minuti netti dai soccorritori dell'Areu dopo esser stato recuperato a duemila metri d'altezza e ventun gradi temperatura corporea. Jiri Marzi, sopravvissuto dopo un arresto cardiaco di un'ora e mezza Il recupero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

