Il ministro israeliano Ben Gvir premia il capo delle guardie che hanno ucciso due palestinesi disarmati e arresi

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento per aver ucciso due palestinesi disarmati. Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha voluto esprimere di persona il suo sostegno e premiare il capo delle guardie di frontiera che nei giorni scorsi, a Jenin, hanno sparato e ucciso due membri dello Jihad islamico. Episodio avvenuto davanti alle telecamere e poi trasmesso dall’egiziana Al Ghad Tv, da Palestine tv news e successivamente diventato virale in tutto il mondo. “Dobbiamo farla finita con questa procedura contorta, in base alla quale quando i nostri combattenti sparano a un terrorista vengono automaticamente indagati dagli Affari interni” ha detto il ministro della destra messianica in un video registrato davanti alla sede dell’ unità antiterrorismo Mista’arvim. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

