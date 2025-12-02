Il miglior cestista italiano di sempre
C’è un'affermazione che deve essere fatta subito e cioè che Danilo Gallinari è il miglior cestista italiano di sempre, almeno fino a quando non arriverà qualcuno più forte di lui. È un'affermazione che è in conflitto con la storia, che scarta di lato Dino Meneghin, un nome che potrebbe tranquillamente fare una generazione più vecchia della mia, capace di dominare in Italia e in Europa come pochi altri nella storia, o Carlton Myers, che nella nostra Serie A di basket ha semplicemente fatto le onde per un decennio, e che con la Nazionale ha vinto (come Meneghin prima di lui). È un'affermazione radicata nel presente, il presente globalizzato in cui anche i giocatori europei hanno iniziato a confrontarsi con la NBA, riscrivendo totalmente la geografia di questo sport, ma su cui qualcuno potrebbe ancora discutere: non è forse meglio Andrea Bargnani, il cui talento, come aggettivo puro, non è stato pareggiato da nessuno in Italia? O ancora: non è forse meglio Marco Belinelli, che in NBA un titolo l’ha vinto, più una gara del tiro da 3 punti e, sostanzialmente, è stato più solido, costante, affidabile? Sono tutte ragioni su cui si può discutere, e stiamo parlando di un titolo onorifico che lascia il tempo che trova, ma, magari di poco, la realtà resta questa: Danilo Gallinari è il miglior giocatore di basket italiano di sempre: semplicemente perché è quello che ha giocato meglio, più a lungo, con più talento, con più capacità di fare canestro, di reinventarsi in base al tempo che passa, all’evoluzione del gioco e agli infortuni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se n’è andata Mabèl Bocchi, e con lei una delle storie più luminose – e più coraggiose – della nostra pallacanestro. Non solo la più grande cestista italiana di sempre, non solo la miglior giocatrice del mondo per la FIBA nel 1975, ma una donna che ha usato i - facebook.com Vai su Facebook
Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975, fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo: è morta a 72 anni Vai su X
Morta Mabel Bocchi, la più grande cestista italiana di sempre: aveva 72 anni - È morta all’età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Secondo ilfattoquotidiano.it
E' morta Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano - Il mondo della pallacanestro piange la scomparsa dell'atleta scomparsa all'età di 72 anni, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi ... Si legge su msn.com
Mabèl Bocchi è stata ben di più della signora del basket italiano negli anni Settanta - Durante e dopo la carriera è stata capace di farsi ascoltare e di lottare contro le ingiustizie per l’eguaglianza dei sessi ... ilfoglio.it scrive
Addio a Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile italiano: aveva 72 anni - Nata a Parma nel 1953, Mabel Bocchi è considerata la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Scrive tg.la7.it
E’ morta Mabel Bocchi, la leggenda del basket aveva 72 anni - E' morta all'età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Si legge su msn.com
Danilo Gallinari annuncia il ritiro: si chiude la carriera dell’italiano più prolifico in Nba - Danilo Gallinari, il cestista italiano che più di tutti ha saputo farsi strada in Nba e conquistarsi un ruolo di primo piano oltreoceano, ha annunciato il suo ritiro a 37 anni. Lo riporta unionesarda.it