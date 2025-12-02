C’è un'affermazione che deve essere fatta subito e cioè che Danilo Gallinari è il miglior cestista italiano di sempre, almeno fino a quando non arriverà qualcuno più forte di lui. È un'affermazione che è in conflitto con la storia, che scarta di lato Dino Meneghin, un nome che potrebbe tranquillamente fare una generazione più vecchia della mia, capace di dominare in Italia e in Europa come pochi altri nella storia, o Carlton Myers, che nella nostra Serie A di basket ha semplicemente fatto le onde per un decennio, e che con la Nazionale ha vinto (come Meneghin prima di lui). È un'affermazione radicata nel presente, il presente globalizzato in cui anche i giocatori europei hanno iniziato a confrontarsi con la NBA, riscrivendo totalmente la geografia di questo sport, ma su cui qualcuno potrebbe ancora discutere: non è forse meglio Andrea Bargnani, il cui talento, come aggettivo puro, non è stato pareggiato da nessuno in Italia? O ancora: non è forse meglio Marco Belinelli, che in NBA un titolo l’ha vinto, più una gara del tiro da 3 punti e, sostanzialmente, è stato più solido, costante, affidabile? Sono tutte ragioni su cui si può discutere, e stiamo parlando di un titolo onorifico che lascia il tempo che trova, ma, magari di poco, la realtà resta questa: Danilo Gallinari è il miglior giocatore di basket italiano di sempre: semplicemente perché è quello che ha giocato meglio, più a lungo, con più talento, con più capacità di fare canestro, di reinventarsi in base al tempo che passa, all’evoluzione del gioco e agli infortuni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

