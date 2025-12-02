Il Messina prepara la sfida contro il Lamezia e attende novità dal mercato

Conclusa la bella festa per i 125 di storia calcistica, il Messina si proietta alla prossima importante gara contro la Vigor Lamezia, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio” e valida per la 15^ giornata del campionato di Serie D (girone I). I tifosi attendono novità dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

