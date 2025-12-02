Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti | Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?

Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che vede Francesco Totti accusato, insieme alla compagna Noemi Bocchi, di abbandono di minore dopo un esposto presentato dall’ex moglie Ilary Blasi. Per la vicenda, la Procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’ex calciatore della Roma con i legali di Ilary Blasi che si sarebbero opposti presentando, agli atti dell’inchiesta, una chat intercorsa tra i due ex coniugi. A scrivere a Francesco Totti è la conduttrice: “Francesco, ho sentito due volte Isabel stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?”

