’Il Mercante del Palio’ Carte create dai bambini Il ricordo di Gemma

Davvero una bella iniziativa, frutto di talento, generosità e condivisione. Venerdì 5 alle 21, al teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, l’associazione Sagra San Giuseppe, il "motore" del Palio dei Somari, l’evento principale del paese, presenta "Il Mercante del Palio - Cittini edition". Il Mercante in fiera è un gioco di carte particolarmente gettonato per Natale, in Valdichiana c’è da anni una versione "chianina", il "Mercante in Chiana", immancabile nelle serate natalizie per condividere ore spensierate. Si aggiungerà, quindi, anche "Il Mercante del Palio - Cittini edition" con fantasia, passione e cuore al centro del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Il Mercante del Palio’. Carte create dai bambini. Il ricordo di Gemma

Argomenti simili trattati di recente

L’Associazione Sagra San Giuseppe è lieta di invitarvi alla presentazione de “Il Mercante del Palio - Cittini edition” che si terrà Venerdì 5 Dicembre presso il teatro degli Oscuri di Torrita di Siena. Le illustrazioni di queste speciali carte da collezione sono state r - facebook.com Vai su Facebook

Da 7 e mezzo a Mercante in Fiera: i giochi di carte festivi - Le festività natalizie sono spesso associate a momenti di gioia, tempo libero, condivisione e divertimento in famiglia. Segnala nordest24.it

Mercante in Fiera, Natale con le bellezze della Campania - Una special edition del Mercante in Fiera in una versione illustrata della Campania in omaggio per Natale. Secondo vesuviolive.it

Tutti pazzi per il Mercante in Fiera: in vista del ritorno in TV, Dal Negro ripercorre la storia dell’intramontabile gioco di carte - Tutti pazzi per il Mercante in Fiera: in vista del ritorno in TV, Dal Negro ripercorre la storia dell’intramontabile gioco di carte Dal mazzo più classico a quelli più bizzarri, il Mercante in Fiera ... Secondo politicamentecorretto.com

Il Mercante in Fiera: regole, strategie e come si gioca - Il Mercante in Fiera è sicuramente tra i giochi classici del Natale, delle riunioni familiari e delle serate con gli amici. Lo riporta msn.com

Mercante in fiera barese, tra le carte c'è anche quella dedicata al sindaco Leccese FOTO - Facile, giocando a uno dei giochi più celebri di sempre: il mercante in fiera, rigorosamente Made in Bari. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it