Il maggiore dei carabinieri Tony Mammarella saluta la Benemerita dopo oltre 40 anni di servizio

Tempo di congedo per il maggiore dei carabinieri Tony Mammarella dopo oltre 40 anni di servizio nell’Arma.Il maggiore è stato ricevuto dal generale Gianluca Feroce, comandante della Legione “Abruzzo e Molise” che lo ha ringraziato per le attivitàinformative e di servizio che ha condotto nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

