Il maggiore dei carabinieri Tony Mammarella saluta la Benemerita dopo oltre 40 anni di servizio
Tempo di congedo per il maggiore dei carabinieri Tony Mammarella dopo oltre 40 anni di servizio nell’Arma.Il maggiore è stato ricevuto dal generale Gianluca Feroce, comandante della Legione “Abruzzo e Molise” che lo ha ringraziato per le attivitàinformative e di servizio che ha condotto nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Format Rieti. . Video in diretta. Comando Provinciale Carabinieri Rieti COMUNICATO STAMPA Il Maggiore Salvatore Beneduce, presenta Il primo bilancio dell'intensa attività di contrasto allo spaccio condotta nei boschi dalla Compagnia Carabinieri di Rieti, c - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, al nucleo operativo di Pontecorvo arriva il maresciallo maggiore De Alescandris - Il Maresciallo Maggiore Massimo De Alescandris ha assunto un nuovo incarico al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo. Come scrive ilmessaggero.it
Sul lago Maggiore un nuovo battello pneumatico dei carabinieri - Ossola) il primo dei 18 battelli pneumatici destinati all'Arma dei carabinieri per pattugliare le coste italiane e realizzati dalla società Med nei ... Da ansa.it
Carabinieri, al comando il maggiore Mentuccia - Il maggiore Carlo Mentuccia ha assunto il comando della compagnia carabinieri di Fabriano lo scorso 8 settembre, provenendo dalla guida dell’analogo reparto dell’Arma di Volterra. Secondo ilrestodelcarlino.it