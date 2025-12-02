Il Ligorna non si ferma più travolto il Chisola

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prova di forza scintillante del Ligorna, che supera il Chisola con un netto 4-0 al termine di una partita condotta fin dai primi minuti. Biancazzurri di Pastorino che confermano il secondo posto nel Girone A di Serie D grazie alle reti di Pastore, Carlini, Sabbione e Rosa, confermando una volta. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Travolge e uccide un ciclista sulla Pontebbana, si ferma per sbarazzarsi della bici rimasta agganciata al furgone e riprende la fuga. Fermato - Lo ha investito all’alba, mentre pedalava verso il lavoro, e poi è fuggito abbandonando il corpo sull’asfalto. Da ilgazzettino.it

Travolge e uccide un ciclista, si ferma per sbarazzarsi della bici rimasta agganciata al furgone e riprende la fuga. Fermato il pirata - Secondo una prima ricostruzione, la vittima – un bracciante agricolo – indossava un giubbotto catarifrangente e stava percorrendo in bicicletta il ponte sul Tagliamento per recarsi al lavoro. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ligorna Ferma Pi249 Travolto