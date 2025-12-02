Il Ligorna non si ferma più travolto il Chisola

Prova di forza scintillante del Ligorna, che supera il Chisola con un netto 4-0 al termine di una partita condotta fin dai primi minuti. Biancazzurri di Pastorino che confermano il secondo posto nel Girone A di Serie D grazie alle reti di Pastore, Carlini, Sabbione e Rosa, confermando una volta.

Un gol pieno subíto al 92' (primo gol preso dopo quattro partite) ci ferma sul pareggio. Vantaggio nel primo tempo di CHIARELLO su azione di Musaj. Nella ripresa Marino colpisce il palo interno, poi Cafiero para un rigore prima dell'1-1 ospite nel finale.

Travolge e uccide un ciclista sulla Pontebbana, si ferma per sbarazzarsi della bici rimasta agganciata al furgone e riprende la fuga. Fermato - Lo ha investito all'alba, mentre pedalava verso il lavoro, e poi è fuggito abbandonando il corpo sull'asfalto.

