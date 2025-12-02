Il libro fotografico Sculture di Capua Antica sarà presentato al Museo archeologico

Giovedì 4 dicembre alle ore 18, nella Sala Conferenze del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, la Direzione regionale Musei nazionali Campania presenta il libro fotografico “Sculture di Capua Antica” di Luigi Spina, realizzato nell’ambito del progetto di valorizzazione delle sculture. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Recuperate da Cc sculture rubate 37 anni fa, erano da Christie's - Sono tornate al Museo Archeologico di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove furono trafugate 37 anni fa, le due sculture in marmo raffiguranti l'imperatore Settimio Severo, del III Sec. Come scrive ansa.it