Il grande gelo sulle criptovalute Cosa sta succedendo

Il grande freddo è arrivato. Per le criptovalute si profila un inverno decisamente gelido, a giudicare dall’andamento delle ultime settimane. I valori di Bitcoin, tanto per fare un esempio, stanno registrando un netto arretramento, con un passaggio momentaneo sotto la soglia degli 85mila dollari e una perdita superiore all’8% nell’arco delle ultime 24 ore. Di più. La principale e più famosa criptovaluta ha visto svanire circa un terzo del proprio valore dal 6 ottobre, data in cui aveva toccato un massimo storico vicino ai 125mila dollari. Domanda, che cosa sta succedendo? Il Wall Street Journal parla apertamente di un nuovo crypto-inverno per Bitcoin. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il grande gelo sulle criptovalute. Cosa sta succedendo

