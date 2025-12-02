Il GRAN GALà Lautaro ed Esposito tra i nerazzurri premiati dall’Aic

Tanti riconoscimenti assegnati dall’Aic all’ Inter al Gran Galà. Nella squadra dell’anno: Lautaro Martinez (foto), Dumfries, Bastoni, Dimarco, Barella, insieme agli ex Milan e Atalanta Reijnders e Retegui, oltre a McTominay (miglior calciatore dell’anno). Così Lautaro: "Mi abbraccia più Chivu di mia moglie, c’è un bellissimo rapporto. Avevamo bisogno di un allenatore così, ci dà fiducia. È simile a Inzaghi: entrambi vogliono proporre un bel calcio. Le critiche? Fa parte del gioco, i due ko contro Milan e Atletico ci hanno fatto male: io cerco di andare sempre avanti e migliorare". Pio Esposito, anche Golden Boy a Torino, premiato come miglior giovane italiano: "Io simile a Vieri? Onorato del paragone, penso solo a impegnarmi ogni giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

