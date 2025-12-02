Il Golfo vuole l’Italia player regionale Bianco spiega la missione di Meloni al Gcc

La partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al 46° Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc), in programma il 3 e 4 dicembre in Bahrein, presidente di turno, rappresenta un passaggio di forte rilevanza diplomatica. L’invito è stato rivolto dal Re Hamad bin Isa e arriva in un formato che, per sua natura, non prevede la presenza di leader esterni. Negli ultimi vent’anni solo poche figure sono state ammesse. La lista ristretta rende l’invito a Meloni un segnale politico di peso, indicativo della credibilità costruita da Roma nel quadro del Mediterraneo allargato. Il Vertice del Gcc – che riunisce Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar – è spesso assimilato a un “Consiglio europeo” del Golfo: un formato annuale dedicato alla definizione delle linee politiche e strategiche dei sei Paesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

