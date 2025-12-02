Il giudice che assolse Stasi | Il suo Dna non c' è Il rebus dei tempi e il mistero del movente

Da mesi l'Italia si interroga: c'è un innocente in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? Le nuove indagini vedono indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Marco Poggi, indagato per omicidio in concorso con altri o con lo stesso Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva per il delitto. Nel frattempo, sono nate le inchieste sul cosiddetto "sistema Pavia" e per la presunta corruzione dell'allora procuratore Mario Venditti, con il coinvolgimento del padre di Sempio. Nella puntata de Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3 lunedì 1 dicembre, il giudice Stefano Vitelli, che assolse Stasi nel processo di primo grado, mette in fila alcuni elementi e torna a spiegare i motivi della sua decisione di allora. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giudice che assolse Stasi: "Il suo Dna non c'è...". Il rebus dei tempi e il mistero del movente

