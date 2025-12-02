Il Giro d’Italia torna nella provincia di Latina La settima tappa parte da Formia

Il Giro d’Italia torna nella provincia di Latina. L’annuncio ufficiale ieri durante l’evento che c’è stato all'Auditorium Parco della Musica a Roma nel corso del quale è stato svelato il percorso della 109esima edizione della Corsa rosa in programma da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio.Formia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

