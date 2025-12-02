Il Giro d' Italia torna a Milano nel 2026 ma non per la tappa finale
Torna a Milano il Giro d'Italia: per l'edizione numero 109, nel 2026, la corsa a tappe farà capolino in città, ma non sarà per la tappa finale. L'appuntamento è per domenica 24 maggio. Il percorso è stato rivelato lunedì 1° dicembre. Milano verrà toccata come traguardo della 15esima tappa, una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Il Giro d'Italia torna all'estero: ecco il percorso dell'edizione 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Giro d’Italia 2026: From Bulgaria to Rome, with 50,000 metres of elevation gain giroditalia.it/en/news/giro-d… . Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma, un percorso esigente con 50.000 metri di dislivello giroditalia.it/news/giro-dita… #GirodItalia Vai su X
Il Giro d’Italia torna a casa: Napoli, capitale dello sport, e quel lungomare unico che la Corsa Rosa non lascia più - Per la quinta edizione consecutiva, il plotone rosa volerà ... Si legge su ilmattino.it
Il Giro d'Italia torna a Milano: il 24 maggio il 90esimo traguardo, arrivo in Sempione o in corso Venezia - Il ritorno della corsa rosa dopo cinque anni in città, là dove venne ideato nel 1909. Secondo msn.com
Il Giro d’Italia torna in Calabria. Il 12 maggio 2026 tappa Catanzaro-Cosenza - La tappa calabrese sarà la prima in Italia dopo il prologo all’estero. Riporta corrieredellacalabria.it
Il Giro d'Italia torna a Napoli per il quinto anno di fila: l'arrivo sul Lungomare dopo il passaggio a Bagnoli - La corsa rosa sbarcherà in città anche nell'edizione 2026, in occasione della sesta tappa con partenza da Paestum ... Da napolitoday.it
Il Giro d’Italia attraverserà il Molise - Passaggi a Venafro, Colli a Volturno e Rionero Sannitico ... Da rainews.it
Il Giro d’Italia torna a Imperia. Sindaco Scajola: “Riconosciuta la crescita della città, occasione straordinaria di promozione” - L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio da Roma, all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, dove sono stati presentati i percorsi completi ... Riporta rivieratime.news