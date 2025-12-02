Il Giro d'Italia non si inchina né a Pogacar né all'UCI | Nessun cambio di date non ci pensiamo nemmeno
Di fronte all'ipotesi palesata da Pogacar e su cui anche l'UCI ha speso più di una riflessione con un Gruppo di lavoro dedicato, il Giro d'Italia non ha alcuna intenzione di modificare le proprie date: "Sono 108 anni che corriamo a maggio, non ci pensiamo proprio. Al massimo sarebbe interessante inglobare il 2 giugno, festa nazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
