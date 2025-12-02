Il Giro d’Italia 2026 taglia nella Bergamasca | 17° tappa tra Bassa Sebino e lago d’Iseo

Anche per il 2026, la provincia di Bergamo si tingerà di rosa per il passaggio del Giro d’Italia all’interno dei suoi confini. Si tratta di un’abitudine ormai consolidata, soprattutto se si allarga il panorama a Giro Women o a Giro Next Gen: il primo nel 2025 ha visto il “via” assoluto dell’edizione da ChorusLife, il secondo nel 2024 ha visto una tappa iniziare dal Chilometro Rosso. Senza dimenticare nel 2023 lo spettacolare arrivo in pieno centro città con la tappa vinta da McNulty. Per quanto riguarda il 109° Giro d’Italia maschile, che prenderà il via l’8 maggio 2026 dalla Bulgaria e terminerà il 31 maggio 2025 a Roma – dove lunedì 1 dicembre è stato presentato nella Sala Petrassi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – quello in terra orobica sarà più semplicemente un passaggio di circa 40 km, un “taglio” tra la partenza della 17ª tappa da Cassano d’Adda e l’arrivo ad Andalo, provincia di Trento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

Il Giro d'Italia torna all'estero: ecco il percorso dell'edizione 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Giro d’Italia 2026: From Bulgaria to Rome, with 50,000 metres of elevation gain giroditalia.it/en/news/giro-d… . Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma, un percorso esigente con 50.000 metri di dislivello giroditalia.it/news/giro-dita… #GirodItalia Vai su X

Giro d’Italia 2026, partenza dalla Bulgaria: date, tappe e percorso - E' la prima volta che la Corsa Rosa partirà da qui, come annunciato oggi nella conferenza ... Scrive msn.com

Giro d'Italia, obiettivo 2026 e il sogno del Mondiale. I piani della Puglia del ciclismo: «Il segreto è programmare» - Due giorni meravigliosi: i trulli, gli ulivi, il mare sullo sfondo. Secondo quotidianodipuglia.it

Giro d'Italia, l'Alto Bellunese sogna le tappe 2026: si guarda verso Alleghe e la Val Visdende. Le ipotesi e i costi - Il Giro d'Italia guarda alle Dolomiti bellunesi per una delle sue tappe più importanti del 2026 e la sfida per ospitare l'arrivo (o, in alternativa, la partenza) di una delle ... Si legge su ilgazzettino.it

Giro d’Italia 2026, la presentazione ufficiale è l’1 dicembre ma online c’è già l’intero percorso - RCS Sport ha ufficializzato la presentazione del Giro d’Italia 2026 il prossimo 1 dicembre 2026 quando verrà svelato il percorso e la struttura delle singole 21 tappe in programma dal 9 al 31 maggio. Come scrive fanpage.it

Giro d'Italia 2026, tre tappe in Bulgaria, tra le montagne Carì e Piani di Pezzè - RCS Sport non ha ancora presentato la partenza del Giro d'Italia 2026, ma il presidente Urbano Cairo ha confermato durante il Festival dello Sport che questa avverrà in Bulgaria. Come scrive it.blastingnews.com

Il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria: il via da Burgas il 9 maggio - Dopo la Grande partenza 2025 dall’Albania, la Corsa rosa scopre nuovi confini e spazi inediti per le sue prime tre tappe. Lo riporta repubblica.it