Il Giro d’Italia 2026 in Bulgaria è un affare | le stime dell’impatto economico della corsa rosa

Roma, 2 dicembre 2025 – Il Giro d’Italia 2026 si terrà, per la prima volta nella storia, in Bulgaria. Il Paese dell’Est, infatti, ospiterà le prime tre tappe della 109esima edizione della Corsa Rosa. Il governo bulgaro e RCS Sport hanno infatti raggiunto un accordo con il supporto di Go Group Consultancy (GGC), advisory firm c on focus sull’Europa orientale, in qualità di transaction advisor. L'accordo prevede che le prime tre tappe del Giro d'Italia 2026 copriranno un totale di oltre 600 km, attraversando la Bulgaria da Nessebar a Sofia, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza internazionali per le competizioni ciclistiche d'élite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Giro d’Italia 2026 in Bulgaria è un affare: le stime dell’impatto economico della corsa rosa

