Il giro dell’Etna a passo lento in Circumetnea e visita del borgo medievale di Randazzo

Sicilia Gaia organizza un tour dell'Etna in Circumetnea, per scoprire un paesaggio mozzafiato e la storia millenaria del vulcano come mai prima d'ora. Viaggeremo a passo lento, godendoci ogni scorcio di un panorama unico, accompagnati dal nostro esperto geologo e guida Federescursionismo, Rosario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Randonnée del Giro dell’Etna 2026 sta per tornare, e con essa l’adrenalina di uno degli eventi più attesi da tutti gli amanti delle Randonnèe! Trecastagni in Bici vi invita a vivere l’esperienza unica, il nuovo percorso mozzafiato dell’ultimo anello, il 3º per i 30 - facebook.com Vai su Facebook

Giro d’Italia, 17^ tappa Selva di ValGardena-Passo Brocon: una salita che manca da 57 anni - La 17^ tappa del Giro d’Italia 2024, in programma mercoledì 22 maggio, si disputerà tra le province di Bolzano e Trento, con partenza da Selva di Val Gardena. Si legge su it.blastingnews.com

Giro d'Italia, la 17^ tappa da Selva di Val Gardena al Passo Brocon: percorso e altimetria - Il più classico dei modi di dire per descrivere la 17^ tappa del Giro d'Italia 2024: appena 159 chilometri da percorrere, ma con cinque Gran Premi della Montagna fissati e un ... Segnala sport.sky.it

Giro d'Italia, 17ª tappa: Selva di Val Gardena-Passo Brocon di 159 km, vince Georg Steinhauser - Georg Steinhauser della EF vince la 17ª tappa dell'edizione 107 del Giro d'Italia la Selva di val Gardena - Lo riporta rainews.it

Giro d'Italia 2024, dove vedere la tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon - È un percorso che va da Selva di Val Gardena a Passo del Brocon, di 159 chilometri con un dislivello di 4. Riporta corriere.it

Provincia Bolzano, niente Giro a passo dello Stelvio - "Il Passo dello Stelvio non può essere aperto per la tappa del Giro d'Italia del 21 maggio, perché il Servizio stradale non è attualmente in grado di continuare i lavori di sgombero a causa del ... ansa.it scrive

Trekking urbano: 84 città da vedere a ottobre e novembre - Mix di turismo e attività fisica, camminare a passo lento in giro per luoghi d'arte, cultura e natura è la nuova tendenza di viaggio che piace a tutti. Come scrive gazzetta.it