Il ginecologo Silvio Viale assolto dall' accusa di violenze sessuali sulle pazienti | Intorno a me c' era solidarietà

Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale per episodi denunciati da alcune pazienti durante la sua attività di medico ginecologo all'ospedale Sant'Anna. Le accuse delle pazientiI capi d'accusa erano quattro e parlavano di. 🔗 Leggi su Today.it

