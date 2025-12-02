Il ginecologo e politico Silvio Viale assolto dalle accuse di molestie sessuali | Il fatto non costituisce reato

Il consigliere comunale di +Europa a Torino, Silvio Viale, medico ginecologo noto per le sue battaglie radicali, è stato assolto al termine del processo per violenza sessuale nei confronti di sue giovani pazienti. Nei confronti di Viale erano state presentate diverse denunce. I capi d’accusa erano quattro e parlavano di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”. La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi. “Mi sento sollevato – dice all’agenzia LaPresse Viale, difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo -, anche se un po’ amareggiato da tutta questa storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ginecologo e politico Silvio Viale assolto dalle accuse di molestie sessuali: “Il fatto non costituisce reato”

