Il ghiaccio libera lo spirito di Pavarotti dal bronzo senza stile del suo monumento
Con tutto il rispetto per la buonanima di Albano Poli, autore della scultura di Luciano Pavarotti a Pesaro, inaugurata nel 2024, e per la buonanima del grande tenore, bisogna essere onesti: la statua era già brutta fin dall’inizio e devo dire che non gli assomigliava nemmeno tanto, se non fosse per il simbolico fazzoletto che penzolava da una mano. La pista di ghiaccio che gli è stata costruita attorno, scatenando le ire della moglie di Pavarotti e dei loggionisti del mondo intero, gli dà un tocco di contemporaneità disneyana alla Frozen, che a me non dispiace. Il ghiaccio paradossalmente libera lo spirito del magnifico tenore dal bronzo senza stile e senza tempo del suo sfortunato monumento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Hockey Como: un weekend di sport e fair play Weekend intenso e ricco di emozioni per l’Hockey Como, protagonista su più fronti tra riconoscimenti e sfide sul ghiaccio. La giornata si è aperta al Teatro Sociale di Como, dove si è svolta la manifestazione dedic - facebook.com Vai su Facebook
Il ghiaccio libera lo spirito di Pavarotti dal bronzo senza stile del suo monumento - In Italia gli artisti sembrano appiattiti sull’aspetto casareccio della popolarità televisiva, dimenticando le vere qualità che hanno reso famoso un personaggio. ilfoglio.it scrive