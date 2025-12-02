Il ghiaccio libera lo spirito di Pavarotti dal bronzo senza stile del suo monumento

Con tutto il rispetto per la buonanima di Albano Poli, autore della scultura di Luciano Pavarotti a Pesaro, inaugurata nel 2024, e per la buonanima del grande tenore, bisogna essere onesti: la statua era già brutta fin dall’inizio e devo dire che non gli assomigliava nemmeno tanto, se non fosse per il simbolico fazzoletto che penzolava da una mano. La pista di ghiaccio che gli è stata costruita attorno, scatenando le ire della moglie di Pavarotti e dei loggionisti del mondo intero, gli dà un tocco di contemporaneità disneyana alla Frozen, che a me non dispiace. Il ghiaccio paradossalmente libera lo spirito del magnifico tenore dal bronzo senza stile e senza tempo del suo sfortunato monumento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

