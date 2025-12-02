Il Ghiacciaio dell’Apocalisse sta cedendo se il suo ‘tallone d’Achille’ dovesse fratturarsi del tutto sarebbe un disastro | l’allarme degli scienziati

Un grande frammento di ghiaccio, da anni in lento movimento, sta perdendo la sua battaglia contro l’Oceano. Il Ghiacciaio Thwaites, noto con il soprannome allarmante di “Ghiacciaio dell’Apocalisse”, mostra un nuovo, drammatico segnale di cedimento: una sua porzione fondamentale sta perdendo la connessione con l’ancoraggio che la teneva in posizione, un evento che rischia di accelerarne il collasso. Lo dimostra un nuovo studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Earth Surfaces, condotto da un gruppo internazionale di ricerca guidato dall’Università di Manitoba in Canada. Il Ghiacciaio Thwaites, situato nell’Antartide occidentale, è uno dei sistemi di ghiaccio marino che sta cambiando più rapidamente sul Pianeta, e il suo destino è un’incognita cruciale nelle previsioni globali sull’innalzamento dei mari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

