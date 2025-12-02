Il genetista friulano Morgante vince il Premio Ferrari Soave 2025
n nuovo traguardo per la scienza friulana. Il professor Michele Morgante, docente di Genetica dell’Università di Udine, si è aggiudicato il Premio Ferrari Soave 2025, uno dei più autorevoli riconoscimenti italiani nell’ambito delle Scienze biologiche. La consegna ufficiale è avvenuta durante. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Premio Ferrari Soave 2025, vince il genetista friulano Michele Morgante - Il genetista friulano Michele Morgante vince il Premio Ferrari Soave 2025 per i contributi ai genomi delle piante coltivate. nordest24.it scrive