Il generale Petraeus | I russi non reggeranno a lungo sul campo sono in difficoltà Scacco matto? In due mosse

In ogni conflitto ci sono parole che rimangono sospese, cariche del peso di decisioni che si riflettono sul destino di intere nazioni. Le testimonianze di chi ha vissuto la guerra dall’interno hanno un valore particolare, perché aprono uno spiraglio su ciò che si consuma lontano dagli occhi del mondo. È un racconto che si intreccia con analisi, prudenza, memoria e una profonda consapevolezza del costo umano che ogni scontro porta con sé. Leggi anche: Putin sceglie l’escalation: Trump non interverrà in Ucraina Nelle stanze dove si discutono tregue, compromessi e strategie, il confine tra speranza e disincanto è labile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il generale Petraeus: “I russi non reggeranno a lungo, sul campo sono in difficoltà. Scacco matto? In due mosse”

News recenti che potrebbero piacerti

Follie di guerra In Siria, l'Occidente ha fatto cadere Assad per sostituirlo con il numero due di al-Qaida, che era stato incarcerato in Iraq insieme ad al-Bagdadi. Il tagliagole pochi giorni fa si è incontrato all’ONU con David Petraeus, lo stesso generale che in pa - facebook.com Vai su Facebook

Il generale Petraeus: “I russi non reggeranno a lungo, sul campo sono in difficoltà. Scacco matto? In due mosse” - In ogni conflitto ci sono parole che rimangono sospese, cariche del peso di decisioni che si riflettono sul destino di intere nazioni. Da thesocialpost.it

Petraeus: «I russi non reggeranno a lungo, sul campo sono in difficoltà. Scacco matto? In 2 mosse» - «Da comandante di due guerre, posso dire che nessuno conosce il costo di un conflitto e ne vuole la fine più di coloro che vi sono stati coinvolti. Scrive msn.com

Russia, il generale ex capo della Cia Petraeus: «Putin non si fermerà, può invadere anche la Lituania» - «Se avrà successo in Ucraina, Putin è pronto a invadere un Paese della Nato: la Lituania è quello più a rischio». Scrive corriereadriatico.it