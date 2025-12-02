Il gatto domestico è arrivato in Europa solo nel primo secolo dopo Cristo molto più tardi di quanto credessimo

Secondo un nuovo studio di paleogenomica, raggiunse il Vecchio Continente dal Nord Africa durante la Roma Imperiale, diffondendosi poi molto rapidamente.

