Il gatto domestico è arrivato in Europa solo nel primo secolo dopo Cristo molto più tardi di quanto credessimo

Wired.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un nuovo studio di paleogenomica, raggiunse il Vecchio Continente dal Nord Africa durante la Roma Imperiale, diffondendosi poi molto rapidamente. 🔗 Leggi su Wired.it

il gatto domestico 232 arrivato in europa solo nel primo secolo dopo cristo molto pi249 tardi di quanto credessimo

© Wired.it - Il gatto domestico è arrivato in Europa “solo” nel primo secolo dopo Cristo, molto più tardi di quanto credessimo

News recenti che potrebbero piacerti

gatto domestico 232 arrivatoIl gatto domestico &#232; arrivato in Europa “solo” nel primo secolo dopo Cristo, molto più tardi di quanto credessimo - Secondo un nuovo studio di paleogenomica, raggiunse il Vecchio Continente dal Nord Africa durante la Roma Imperiale, diffondendosi poi molto rapidamente ... Riporta wired.it

gatto domestico 232 arrivatoQuando &#232; arrivato il gatto domestico in Europa? Lo studio tutto italiano riscrive le prime migrazioni feline (e finisce sulla copertina di Science) - Uno studio italiano su Science rivela che i gatti domestici giunsero in Europa dal Nord Africa molto più tardi del previsto. Da greenme.it

gatto domestico 232 arrivatoLa lunga indecisione del gatto. E’ diventato un animale domestico solo duemila anni fa - I felini sono arrivati dal Nordafrica via nave e si sono diffusi in Europa al seguito dei legionari romani ... Segnala repubblica.it

gatto domestico 232 arrivatoIl gatto domestico &#232; arrivato con l'impero romano: lo studio che spiega la vera origine dei nostri mici - Uno studio scientifico italiano ricostruisce la diffusione dell’attuale micio, confutando le precedenti teorie. Si legge su msn.com

gatto domestico 232 arrivatoFinalmente sappiamo da dove arrivano i gatti domestici - Nuove analisi genetiche coordinate da ricercatori italiani mostrano che i gatti domestici arrivarono in Europa solo 2 ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gatto Domestico 232 Arrivato