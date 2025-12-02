Il futuro di Grossetofiere | Madonnino non più idoneo E gli enti programmino

La decisione del Consiglio di amministrazione di Grossetofiere di richiedere ai soci la riduzione del capitale sociale per ripianare le perdite accumulate in 16 anni è stata anche l’occasione i stabilire un confronto con i soci, fin troppo rimandato. E’ quanto dice Paolo Rossi, presidente di Grossetofiere, che sottolinea poi come l’operazione sul capitale sociale non debba "essere interpretata come un segnale negativo" ma valutata nell’ottica di "adempimenti amministrativi e contabili come atto dovuto imposto dalle norme contabili", perché – dice Rossi – "Grossetofiere è sana e il suo patrimonio è solido". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro di Grossetofiere: "Madonnino non più idoneo. E gli enti programmino"

