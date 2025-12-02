Il futuro di Grossetofiere | Madonnino non più idoneo E gli enti programmino
La decisione del Consiglio di amministrazione di Grossetofiere di richiedere ai soci la riduzione del capitale sociale per ripianare le perdite accumulate in 16 anni è stata anche l’occasione i stabilire un confronto con i soci, fin troppo rimandato. E’ quanto dice Paolo Rossi, presidente di Grossetofiere, che sottolinea poi come l’operazione sul capitale sociale non debba "essere interpretata come un segnale negativo" ma valutata nell’ottica di "adempimenti amministrativi e contabili come atto dovuto imposto dalle norme contabili", perché – dice Rossi – "Grossetofiere è sana e il suo patrimonio è solido". 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
? PRESENTATO OGGI IL PROGRAMMA DI GROSSETOFIERE 2026 Un onore partecipare al calendario ufficiale delle manifestazioni che animeranno il Centro Fiere del Madonnino di Grosseto per il 2026: un’offerta fieristica ricca, variegata e profondame - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro di Grossetofiere: "Madonnino non più idoneo. E gli enti programmino" - Paolo Rossi analizza la situazione e chiede a tutti di fare la propria parte "Serve una location più vicina alla città e dotata di servizi adeguati". Scrive lanazione.it
Grosseto, la Fiera del Madonnino: il futuro dell’agricoltura? E’ nelle startup. Tutte le novità - Grosseto, 26 aprile 2024 – Secondo giorno per la Fiera del Madonnino e continua la grande partecipazione per il più grande evento outdoor nazionale. Scrive lanazione.it