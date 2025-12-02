Il futuro dell’Italia? Solo il 22% è ottimista
(Adnkronos) – Il 46% degli italiani (quasi uno su due) è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un’Italia migliore nei prossimi dieci anni. Un giudizio severo che si affianca a un paradosso evidente: il 79% degli italiani, soprattutto i più giovani, dichiara di pensare al domani, ma il 63% continua a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
