il fratello di emanuela orlandi svela a fedez documenti segreti sul sequestro e soldi in polonia

Il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi continua a riservare colpi di scena a distanza di oltre quarant’anni dal 22 giugno 1983, giorno in cui la quindicenne cittadina vaticana sparì nel nulla. Nuove rivelazioni emergono dalle dichiarazioni di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, rilasciate durante un’intervista al podcast Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, che riportano l’attenzione su un possibile collegamento tra la scomparsa e massicci flussi di denaro destinati alla Polonia. Pietro Orlandi ha riferito di una dichiarazione recente, ancora non pubblica ma destinata a diventarlo a breve, di monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

