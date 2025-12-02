Il fratello di Emanuela Orlandi svela a Fedez documenti segreti sul sequestro e soldi in Polonia
Il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi continua a riservare colpi di scena a distanza di oltre quarant’anni dal 22 giugno 1983, giorno in cui la quindicenne cittadina vaticana sparì nel nulla. Nuove rivelazioni emergono dalle dichiarazioni di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, rilasciate durante un’intervista al podcast Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, che riportano l’attenzione su un possibile collegamento tra la scomparsa e massicci flussi di denaro destinati alla Polonia. Pietro Orlandi ha riferito di una dichiarazione recente, ancora non pubblica ma destinata a diventarlo a breve, di monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
News recenti che potrebbero piacerti
A #StorieDiSera il caso di Emanuela Orlandi. Ospiti il fratello di Emanuela e due magistrati, Otello Lupacchini, giudice istruttore del processo agli assassini della Magliana, e Giancarlo Capaldo, al tempo responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Ro - facebook.com Vai su Facebook
Caso Orlandi, il fratello Pietro: “Emanuela potrebbe essere sotto la Casa del Jazz”. #lapresse #cronaca #emanuelaorlandi Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Emanuela Orlandi uccisa da De Pedis "con la cravatta", il fratello Pietro svela le parole di Giuseppe Di Bella - Pietro Orlandi ha ricordato l'episodio in cui Giuseppe Di Bella gli raccontò che sarebbe stato Renatino De Pedis a uccidere Emanuela Orlandi ... Riporta virgilio.it
“Emanuela Orlandi uccisa con una cravatta”: il racconto del fratello Pietro - La scomparsa di Emanuela Orlandi e le nuove rivelazioni di suo fratello Pietro. Lo riporta newsmondo.it
Pietro Orlandi rivela a Fedez: “Monsignor Balda ha letto alcuni documenti riguardanti Emanuela e Solidarnosc, si parla di miliardi che ogni settimana uscivano dal Vaticano ... - Le ultime dichiarazioni di Pietro Orlandi al podcast di Fedez collegano la scomparsa della sorella a flussi di denaro verso la Polonia ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Emanuela Orlandi e gli scavi alla Casa del Jazz, le rivelazioni del fratello Pietro a Verissimo - Gli scavi per cercare i resti del giudice Adinolfi riaccendono le speranze della famiglia Orlandi. Secondo romatoday.it
Emanuela Orlandi, fratello Pietro convocato dalla Commissione d’inchiesta/ “Carte pista di Londra? Un falso” - Nuova convocazione nella Commissione bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi per il fratello Pietro. Lo riporta ilsussidiario.net
Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro contro Massimo Giletti: "Ha fatto un servizio vergognoso" - Sotto la superficie del caso Orlandi a Storie Italiane dalla Casa del Jazz alla stizzita replica in diretta del fratello Pietro, con una dura stoccata al conduttore de Lo stato delle cose. Da libero.it