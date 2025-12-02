Il fondatore di Facileit Alberto Genovese incassa 90 milioni dal carcere | l' ultimo colpo dalla cessione di Prima Assicurazioni

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condanne non fermano gli affari, almeno non per Alberto Genovese, l'ex "re delle start-up", in carcere per una serie di abusi sessuali durante i festini nella sua "Terrazza sentimento" (per due dei quali è stato condannato in via definitiva). Genovese ha incassato 89,7 milioni di euro dalla. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fondatore facileit alberto genoveseIl fondatore di Facile.it Alberto Genovese incassa 90 milioni dal carcere: l'ultimo "colpo" dalla cessione di Prima Assicurazioni - La vendita delle ultime quote della società hanno fruttato un maxi assegno all'ex re della fintech, condannato per le vicende legate ai festini nella "Terrazza sentimento" ... Riporta today.it

fondatore facileit alberto genoveseAlberto Genovese, maxi assegno per l'imprenditore in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento: 90 milioni per la cessione di Prima Assicurazioni - it, in carcere per gli abusi e le violenze connessi alle vicende di Terrazza Sentimento, ha incassato 89,7 milioni di euro dopo il perfezionamento della cessione di Prima Assicu ... Lo riporta msn.com

fondatore facileit alberto genoveseAlberto Genovese: il manager di "Terrazza Sentimento" incassa 89,7 milioni di euro dopo la cessione di Prima Assicurazioni - Con questa operazione si chiude definitivamente la posizione dell'imprenditore napoletano con Prima Assicurazioni, Goldman Sachs, Blackstone e il gruppo AXA ... Come scrive affaritaliani.it

fondatore facileit alberto genoveseAlberto Genovese incassa quasi 90 milioni, il maxi-assegno in carcere per l’imprenditore dalla cessione di Prima Assicurazioni - L'ex enfant prodige della finanza si trova a San Vittore, dopo la condanna per spaccio e violenza sessuale. Segnala msn.com

fondatore facileit alberto genoveseGenovese incassa 89,7 milioni dopo la cessione di Prima Assicurazioni - L’ex enfant prodige, che sta finendo di scontare la condanna per Terrazza Sentimento, lascia l’unicorno fondato nel 2015. Riporta ilsole24ore.com

fondatore facileit alberto genoveseAlberto Genovese conclude il suo percorso in Prima Assicurazioni con una cessione da 89,7 milioni - it, l'imprenditore si dedica al sociale con la Fondazione per il sostegno alle famiglie. Lo riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Fondatore Facileit Alberto Genovese