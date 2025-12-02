Il fondatore di Facileit Alberto Genovese incassa 90 milioni dal carcere | l' ultimo colpo dalla cessione di Prima Assicurazioni
Le condanne non fermano gli affari, almeno non per Alberto Genovese, l'ex "re delle start-up", in carcere per una serie di abusi sessuali durante i festini nella sua "Terrazza sentimento" (per due dei quali è stato condannato in via definitiva). Genovese ha incassato 89,7 milioni di euro dalla. 🔗 Leggi su Today.it
La vicenda di Alberto Genovese, noto imprenditore digitale italiano, fondatore di Facile.it e Prime Assicurazioni, conosciuto come “il re delle startup”, ha scosso l’opinione pubblica tra il 2020 e il 2021. - facebook.com Vai su Facebook
Su Netflix hanno caricato questo doc che ricostruisce il caso giudiziario riguardante Alberto Genovese. Il fondatore di Facile.it. che organizzava feste in cui poi drogava e abusava di ragazze. Brutta storia. Vai su X
Il fondatore di Facile.it Alberto Genovese incassa 90 milioni dal carcere: l'ultimo "colpo" dalla cessione di Prima Assicurazioni - La vendita delle ultime quote della società hanno fruttato un maxi assegno all'ex re della fintech, condannato per le vicende legate ai festini nella "Terrazza sentimento" ... Riporta today.it
Alberto Genovese, maxi assegno per l'imprenditore in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento: 90 milioni per la cessione di Prima Assicurazioni - it, in carcere per gli abusi e le violenze connessi alle vicende di Terrazza Sentimento, ha incassato 89,7 milioni di euro dopo il perfezionamento della cessione di Prima Assicu ... Lo riporta msn.com
Alberto Genovese: il manager di "Terrazza Sentimento" incassa 89,7 milioni di euro dopo la cessione di Prima Assicurazioni - Con questa operazione si chiude definitivamente la posizione dell'imprenditore napoletano con Prima Assicurazioni, Goldman Sachs, Blackstone e il gruppo AXA ... Come scrive affaritaliani.it
Alberto Genovese incassa quasi 90 milioni, il maxi-assegno in carcere per l’imprenditore dalla cessione di Prima Assicurazioni - L'ex enfant prodige della finanza si trova a San Vittore, dopo la condanna per spaccio e violenza sessuale. Segnala msn.com
Genovese incassa 89,7 milioni dopo la cessione di Prima Assicurazioni - L’ex enfant prodige, che sta finendo di scontare la condanna per Terrazza Sentimento, lascia l’unicorno fondato nel 2015. Riporta ilsole24ore.com
Alberto Genovese conclude il suo percorso in Prima Assicurazioni con una cessione da 89,7 milioni - it, l'imprenditore si dedica al sociale con la Fondazione per il sostegno alle famiglie. Lo riporta money.it