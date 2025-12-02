Il filo che collega attacchi alla magistratura e più scorta a Ranucci | controllo in cambio di sicurezza

C’è un filo che lega gli attacchi alla magistratura, i più recenti di nuovo a Federico Cafiero De Raho e a Roberto Scarpinato, quelli alla Università di Bologna col pubblicizzato potenziamento della scorta a Sigfrido Ranucci: il “nuovo” patto sociale promosso dalla destra di potere, ovvero il pieno controllo nelle mani del Governo in cambio della sicurezza prodotta dalla sorveglianza. Sono lontani i tempi del Papeete: Matteo Salvini nell’estate del 2019, in groppa alla sua “bestia” da milioni di contatti, sbagliò tempi, modi, sponsor e finì disarcionato. Ma fu precursore e gli andò senz’altro meglio che al Battista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il filo che collega attacchi alla magistratura e più scorta a Ranucci: controllo in cambio di sicurezza

