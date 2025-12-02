Lei, Stefania Terrosi, aveva cercato una casa dove trasferirsi. Lui, Antonio Iacobellis, aveva fatto lo stesso. La loro relazione, lunga una quindicina di anni, si era deteriorata. Lei voleva andarsene. Il figlio Andrea e non solo, secondo quanto ricostruito, l’avrebbero esortata più volte a lasciare l’abitazione di via Sardegna, a Po’ Bandino. I rapporti, a quanto emerge, si erano fatti sempre più tesi, se non oppressivi. Anche le visite al nipotino erano diventate un problema, tanto che, racconta chi la conosceva, erano dovuti intervenire altri familiari per mediare. Andrea, a cui Iacobellis aveva inviato un messaggio prima di uccidere e uccidersi, non ha dubbi sul fatto che l’uomo volesse farlo soffrire, "come lui soffriva", ha spiegato il ragazzo che, domenica sera, è stato abbracciato dai tanti che hanno partecipato alla fiaccolata che si è conclusa proprio davanti all’abitazione del femminicidio suicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il figlio: "Dobbiamo evitare che accada ad altre"