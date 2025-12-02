Il duo Raspelli-Corelli | Una nostra trattoria? Capolavoro del gusto

Lui l’ha detto, davanti ad una platea gremita. Ma quell’espressione è meglio non scriverla. "Cosa ne pensa di fare squadra con Igles Corelli, magari di aprire insieme un ristorante?". Edoardo Raspelli, cronista della gastronomia, conduttore tv, scrittore, così ha risposto. "Devo essere sincero, non sono bravo a cucinare anche se di cucina mi intendo e parecchio. Io e Igles comunque insieme spacchiamo il mondo". La sintesi, un eufemismo, è questa. Buon appetito, dopo 15 minuti di botta e risposta su piatti, cucina e cultura. Protagonisti appunto Edoardo Raspelli e Igles Corelli, chef, sul petto le stelle Michelin, anche lui volto noto del mondo della televisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

