Il Ducati Club Motolito di Grottaminarda premiato a livello nazionale

Avellinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttivo del Ducati ClubMotolito” di Grottaminarda ha partecipato al meeting dei presidenti nazionali presso la sede centrale della Ducati a Borgo Panigale (Bologna) con una nutrita rappresentanza del direttivo del club, in particolare il presidente Generoso Ciampa e il giovane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roy era il più giovane presidente di club ufficiale della Ducati: il ‘Motolito doc Grottaminarda’ - Grottaminarda – Quattro amici che volevano trascorrere l’ultima parte del week end insieme, pieni di vita, l’hanno finita con uno schianto su un muretto. Scrive corriereirpinia.it

Grottaminarda, il “Motolito” si illumina per sensibilizzare alla guida sicura - Nell’ultimo anno troppi giovani, in questa provincia, hanno perso la vita per incidenti in strada, in moto o in macchina. Secondo corriereirpinia.it

Corteo di moto da Altavilla a Grottaminarda in memoria dell’audace pilota irpino - La regia dell’evento è del Moto club Leoni Rossi assieme al Ducati Club ufficiale DOC MOTOLITO di Grottaminarda e il ... Riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Ducati Club Motolito Grottaminarda