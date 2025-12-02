Il dolore e il lutto della comunità Famiglia compagni e cittadini per l’ultimo saluto a ’Tanio’

Monsummano Terme, 2 dicembre 2025 – Teneva le mani appoggiate sul legno bianco del feretro ricoperto di candidi gigli e pallide rose all’interno del quale riposava suo figlio, mentre parlava con lui, alla sua foto. Le ultime parole di una madre che raccontava al suo bambino quanto fosse amato da tutti, quante persone ci fossero ieri a salutarlo e che tra questi non mancavano i suoi compagni di scuola, seduti ai lati dell’altare della basilica, che lei ha salutato con un cenno della mano e ringraziato con lo sguardo inconfondibile del dolore. Funerale di Tanio De Rosa nella Basilica di Santa Maria della Fonte Nova a Monsummano Terme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dolore e il lutto della comunità. Famiglia, compagni e cittadini per l’ultimo saluto a ’Tanio’

