Il dibattito politico | L’impianto rimane lì | Chiarezza sui parcheggi

"La sentenza del Tar annulla la Variante e quindi tutte le previsioni in essa contenuta non esistono più, il che significa che quando la società presenterà un progetto di riqualificazione dello stadio, occorrerà riavviare un iter urbanistico ex-novo con i relativi tempi, che saranno anche connessi ai contenuti del progetto stesso". Parola di Ciccio Auletta (Diritti in comune) dopo la discussione di ieri in commissione. "No, non si cancella nula. Lo stadio resta dov’è e dove lo ha voliuto l’amministrazione di centrodestra", replica Lorenzo Vouk di Pisa al centro. Tutavia la discussione in commissione sugli effetti della sentenza del tribunale amministrativo sui contenuti della Variante ha riacceso il dibattito politico sul futuro dell’Arena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dibattito politico: "L’impianto rimane lì": "Chiarezza sui parcheggi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Di ritorno da Montepulciano dopo tre giorni intensi: non solo dibattito politico, ma anche convivialità, incontri, scoperte e relazioni umane autentiche. Sono state giornate di grande valore, politico e personale. Le conclusioni affidate alla segretaria nazionale Ell - facebook.com Vai su Facebook

Pg Napoli, "la camorra è scomparsa dal dibattito politico" - La camorra "è purtroppo scomparsa dal dibattito politico ma rimuovere i problemi non è la soluzione". Scrive ansa.it

Il "no" al Ponte infiamma il dibattito politico - Il Ponte sullo Stretto infiamma il dibattito, in Sicilia come d'altro canto altrove: se infatti ieri sera la premier Meloni ha parlato ... Riporta rainews.it