Il dg Pradines ha presentato l’iniziativa con l’Associazione Giulia Giocattoli e pelouche da donare Raccolta per la pediatria di Cona

Il direttore generale Bruno Pradines e la vicepresidente dell’ Associazione Giulia Onlus, Debora Marangoni, hanno presentato ieri pomeriggio presso la sede di via Copparo l’evento di domenica prossima con cui la società biancazzurra collaborerà ad una iniziativa a sostegno dei bambini in cura all’ospedale di Cona. In occasione del match contro la Sampierana, verranno allestiti dei punti di raccolta dove i tifosi potranno recapitare giochi in dono ai bambini malati del reparto di oncologia. I punti saranno domenica presso la curva Ovest e la tribuna, ma anche presso lo store ufficiale di via Ortigara, dalle 17 di sabato e dalle 10 di domenica, giorno del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dg Pradines ha presentato l’iniziativa con l’Associazione Giulia. Giocattoli e pelouche da donare. Raccolta per la pediatria di Cona

