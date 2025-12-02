Il derby visto dall’allenatore Baldassarri Il gol di Marras ha dato la spinta per il pareggio

Sport.quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’importante è muovere sempre la classifica". È quanto dice l’esperto allenatore Gabriele Baldassarri che ha visto il derby tra Recanatese e Maceratese. "È stata una partita – riflette – tra squadre alla ricerca di punti. La Maceratese ha fatto registrare un maggior possesso di palla ma alla fine come conclusioni siamo quasi pari". È una classifica che non lascia tranquilli perché la lotta per mantenere la categoria abbraccia più formazioni. "Proprio per questa ragione anche la Maceratese non può sentirsi al sicuro, a parte quelle davanti per il resto è un campionato livellato". L’aspetto positivo è dato dalla reazione dei biancorossi che sotto di due reti non si sono dati per vinti ma hanno riacciuffato il risultato quando le speranze di riprendere gli avversari erano ai minimi termini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il derby visto dall8217allenatore baldassarri il gol di marras ha dato la spinta per il pareggio

© Sport.quotidiano.net - Il derby visto dall’allenatore Baldassarri. "Il gol di Marras ha dato la spinta per il pareggio»

Altre letture consigliate

derby visto dall8217allenatore baldassarriIl derby visto dall’allenatore Baldassarri. "Il gol di Marras ha dato la spinta per il pareggio» - È quanto dice l’esperto allenatore Gabriele Baldassarri che ha visto il derby ... sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Visto Dall8217allenatore Baldassarri