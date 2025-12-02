Il ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva torna alla Camera dopo la bagarre | respinta la richiesta di rinvio in commissione avanzata dalle opposizioni

Il disegno di legge Valditara sul consenso informato per l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole è tornato all'esame dell'Aula della Camera dopo essere stato bloccato il 12 novembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

I ministri Zangrillo e Valditara continuano a mentire sulle risorse e sul recupero dell'inflazione. Ma c'è chi dice NO ai passi indietro su diritti e dignità. La FLC CGIL non ha sottoscritto l’ipotesi di CCNL “Istruzion - facebook.com Vai su Facebook

CONSIGLIO MINISTRI ISTRUZIONE #UE - Bruxelles, 27 Novembre 2025 Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto oggi a Bruxelles al Consiglio dei Ministri #Istruzione sul ruolo della istruzione tecnica e professionale nel garantir Vai su X

Il ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva torna alla Camera dopo la bagarre: respinta la richiesta di rinvio in commissione avanzata dalle opposizioni - affettiva nelle scuole è tornato all'esame dell'Aula della Camera dopo essere stato bloccato il 12 novembre. Come scrive orizzontescuola.it

Contro il modello educativo del ddl Valditara: la galanteria non ci salverà dalle violenze di genere - Il blocco della lega all’introduzione del concetto di consenso nel reato di violenza sessuale ha rivelato la vera postura del governo, che emerge nel ddl Valditara sul «consenso informato» in ambito s ... Come scrive editorialedomani.it

«Educazione sessuo-affettiva strumento fondamentale di prevenzione, non un pericolo da censurare» - segnalazione consegnata alla Prefettura e condivisa dalle associazioni: «Passo indietro mentre il Paese registra aumento di femminicidi, violenze domestiche, bullismo e discr ... Riporta ilpiacenza.it

Educazione sessuo-affettiva, AVS: "Si porti subito nel Consiglio Comunale l’O.d.G. di Educare alle differenze contro il DDL Valditara" - Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata da Federazione provinciale di Sinistra Italiana di Cuneo e Cuneo Possibile ... Si legge su targatocn.it

Alberobello prima città in Puglia ad aderire all’iniziativa 'Educare alle differenze': il Consiglio comunale approva una mozione a sostegno dell’educazione sessuo ... - Il Consiglio comunale di Alberobello, nella seduta del 26 novembre, ha approvato la mozione a sostegno dell’educazione sessuo- Come scrive giornaledipuglia.com

Educazione sessuo-affettiva a scuola, il fronte delle associazioni: “Errore vietarla alle medie” - «Avevo accolto come un’opportunità il ddl Valditara, leggere ieri la bozza del nuovo disegno di legge è stato sconfortante perché oggettivamente negare che nelle scuole medie ci sia bisogno di ... Si legge su repubblica.it