Il contratto dei forestali | Più salario e sicurezza per 1.500 lavoratori

Firmato il nuovo preaccordo del contratto integrativo regionale del comparto idraulico-forestale. Interessa circa 1.500 lavoratori e viene considerato dalla Regione un passo decisivo nella valorizzazione di un settore strategico per l’Umbria. L’intesa è stata illustrata in una conferenza stampa nel salone d’Onore di Palazzo Donini, alla presenza dell’assessora regionale, alla programmazione forestale e sviluppo della montagna, Simona Meloni e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L’intesa è stata accolta positivamente da tutti i presenti, riferisce la Regione. Il preaccordo aggiorna il quadro contrattuale 2024-2027 e introduce misure economiche e normative destinate a rafforzare la qualità del lavoro e la funzionalità del servizio sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

