Il Consiglio comunale di Castegnato ha revocato la cittadinanza a Mussolini

Bresciatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Castegnato ha revocato la cittadinanza a Benito Mussolini. Non è il primo tra i municipi bresciani, non sarà l'ultimo: esattamente un anno fa era toccato anche a Cazzago San Martino, poi lo scorso febbraio anche al Comune di Salò, tra l'altro sede della Repubblica sociale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

