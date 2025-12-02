Il Consiglio comunale di Castegnato ha revocato la cittadinanza a Mussolini

Il Consiglio comunale di Castegnato ha revocato la cittadinanza a Benito Mussolini. Non è il primo tra i municipi bresciani, non sarà l'ultimo: esattamente un anno fa era toccato anche a Cazzago San Martino, poi lo scorso febbraio anche al Comune di Salò, tra l'altro sede della Repubblica sociale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

