Il compagno la prende a pugni e prova a strangolarla | scappa insanguinata dai vicini e chiede aiuto

È scappata in lacrime da casa, con il volto tumefatto e sporco di sangue, dopo essere stata malmenata ripetutamente dal compagno. Una donna di 52 anni si è rifugiata nell'abitazione dei vicini, da cui è riuscita a chiamare il 112. Gli agenti intervenuti sul posto hanno arrestato un uomo di 40. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

POLE NELLA SPRINT PER PIASTRI Oscar Piastri si prende la pole position per la sprint (sabato alle 15). 2º Russell, 3º Norris chiude solo 6º Max Verstappen, alle spalle del suo compagno di Red Bull Tsunoda. Male le Ferrari con Leclerc 9º e Hamilton elimi - facebook.com Vai su Facebook

Il compagno la prende a pugni e prova a strangolarla: scappa insanguinata dai vicini e chiede aiuto - Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Lecce con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce. Da today.it

Prende a calci e pugni la compagna, lei sviene e lui la abbandona in strada. Arrestato - Una violenta aggressione in pieno centro storico quella avvenuta dopo la mezzanotte dello scorso 3 novembre a Romano di ... Scrive blitzquotidiano.it

Prende a pugni la compagna, arrestato un uomo ad Assisi - Il personale della polizia di Stato di Assisi, intervenuto in una frazione della città a seguito di chiamata al Numero unico di emergenza 112 per una segnalazione di lite in abitazione, ha tratto in ... Secondo ilmessaggero.it

Prende a pugni in faccia la compagna e i figli piccoli: 42enne arrestato nel Casertano - Ha picchiato violentemente sia la compagna che i figli, entrambi minorenni: per questo, nella giornata di ieri, mercoledì 17 dicembre, un umo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vairano ... Secondo fanpage.it

Coppia sarda in vacanza a Roma, lui la prende a calci e pugni nel B&B: arrestato - La vittima, 38 anni, è finita in ospedale: è stata lei stessa ad allertare il 112, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia ... Riporta msn.com

Veronica Abaza uccisa a mani nude dal compagno: «Calci e pugni, poi la testa sbattuta contro una parete» - encefalico e toracico addominale chiuso, condizionante una insufficienza cardiaca». Secondo leggo.it