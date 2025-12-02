Il compagno la prende a pugni e prova a strangolarla | scappa insanguinata dai vicini e chiede aiuto

Today.it | 2 dic 2025

È scappata in lacrime da casa, con il volto tumefatto e sporco di sangue, dopo essere stata malmenata ripetutamente dal compagno. Una donna di 52 anni si è rifugiata nell'abitazione dei vicini, da cui è riuscita a chiamare il 112. Gli agenti intervenuti sul posto hanno arrestato un uomo di 40. 🔗 Leggi su Today.it

