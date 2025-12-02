Il commando il piano le tredicesime rubate e la fuga a piedi | cosa sappiamo sulla rapina al portavalori sulla A2
Un commando di almeno 8 persone ha premeditato e pianificato nei minimi dettagli l'assalto al portavalori avvenuto sull'A2 Salerno-Reggio Calabria nella giornata del 1 dicembre. I rapinatori potrebbero essere fuggiti a piedi con il bottino, perdendone però parte lungo la strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++ ' ' +++ Un commando organizzato con auto date alle fiamme, chiodi sull’asfalto e armi in pugno. Un piano studiato nei dettagli. I tre addetti al blindato sarebbero in ospedale. Il mezzo è stato fatto esplodere ? - facebook.com Vai su Facebook
Germania, piano per guerra con Putin: "Russia può attaccare" Vai su X
Commando armato assalta il furgone dei giornali: rubate le copie di tre quotidiani - Un furgone carico di giornali è stato rapinato la scorsa notte non lontano dalla tipografia che si trova nella zona industriale di Caserta. Si legge su ilmattino.it