Il commando il piano le tredicesime rubate e la fuga a piedi | cosa sappiamo sulla rapina al portavalori sulla A2

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commando di almeno 8 persone ha premeditato e pianificato nei minimi dettagli l'assalto al portavalori avvenuto sull'A2 Salerno-Reggio Calabria nella giornata del 1 dicembre. I rapinatori potrebbero essere fuggiti a piedi con il bottino, perdendone però parte lungo la strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

