Natale è alle porte e l'attesa per il ritorno di Checco Zalone è crescente. Mancano venti giorni su per giù all'uscita di Buen Camino di Gennaro Nunziante. Sono passati 5 anni dal suo ultimo boom cinematografico Tolo Tolo. In tempi in cui il cinema arranca, il comico pugliese riuscirà a eguagliare i record al box office dei suoi precedenti titoli? Dopo quasi dieci anni Zalone ha voluto al suo fianco Gennaro Nunziante, il regista che ha sancito una sequela di successi, a partire dal primo Cado dalle nubi a Quo Vado? del 2016.

Il comico pugliese un buzzurro che intraprende un viaggio catartico in cerca della figlia