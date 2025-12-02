Il colosso cinese Jd prende il controllo di Ceconomy la holding di Mediaworld e Saturn

Il gruppo cinese Jd mette le mani sulla regia di una delle maggiori realtà europee dell’elettronica di consumo. Il colosso ha infatti conquistato l’85,2% di Ceconomy, la holding tedesca che controlla le catene MediaMarkt – presenti in Italia con il marchio Mediaworld – e Saturn. Un cambio di controllo che apre una nuova fase per il gruppo dell’elettronica, segnando un passaggio di testimone dalla tradizionale proprietà tedesca a un player asiatico in forte espansione. Il riassetto azionario. Il riassetto azionario passa attraverso una combinazione di Opa e accordi tra azionisti. Circa il 60% del capitale di Ceconomy arriva dall’offerta pubblica di acquisto lanciata da Jd sul mercato, mentre la quota restante è frutto dell’intesa con Convergenta, la holding della famiglia Kellerhals. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il colosso cinese Jd prende il controllo di Ceconomy, la holding di Mediaworld e Saturn

